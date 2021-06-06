Diğer Sporlar Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Tayland'ı 3-1 devirdi

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Tayland'ı 3-1 devirdi

Diğer Sporlar

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Tayland'ı 3-1 devirdi

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya’nın Rimini şehrinde düzenlenen Voleybol Milletler Ligi’nde üçüncü haftaya da galibiyetle başladı.

06 Haziran 2021, Pazar 20:25 Son Güncelleme:
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İlk iki haftayı 6’da 6 yaparak tamamlayan Filenin Sultanları, üçüncü haftanın açılış maçında Asya temsilcisi Tayland’ı 3-1 mağlup etti. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi’nde yarın TSİ 13.00’te Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

SALON: Rimini Fuar Merkezi

HAKEMLER: Vladimir Simonovic (Sırbistan), Scott Dziewirz (Kanada)

TÜRKİYE: Meryem, Hande, Kübra, Cansu, Tuğba, Yasemin, Simge (L) (Ebrar, Naz, Şeyma, Eda)

TAYLAND: ManaKij, Sittirak, Hyapha, Kanthong, Chuewulim, Thinkaow, Apinyapong (L), Pannoy (L) (Nuanjam, Chaisri, Juangjan, Tomkom, Nilapa)

SETLER: 23-25, 25-12, 25-20, 25-9

SÜRE: 196 dakika

İSTANBUL(DHA)

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