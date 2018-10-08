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A Milli Kadın Voleybol Takımı şampiyonadan elendi

2018 FIVB Dünya Şampiyonası’nda, Türkiye 2. turdaki ikinci maçında ABD’ye 3-0 mağlup olarak gruptan çıkma şansını yitirdi.

08 Ekim 2018, Pazartesi 10:47
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2018 FIVB Dünya Şampiyonası’nda 2. tur F Grubu ikinci maçında ABD’ye 3-0 yenildi.

Japonya’da devam eden organizasyonda Türkiye, Osaka kentindeki Belediye Merkez Spor Salonu’nda ABD ile karşılaştı. Milliler, rakibine 25-21, 25-17 ve 25-18’lik set sonuçlarıyla 3-0 mağlup olarak gruptan çıkma şansını yitirdi.

A Milli Takım, ikinci tur ilk maçında da Rusya’ya 3-0 yenilmişti. Türkiye, 2. tur F Grubu’ndaki üçüncü maçında 10 Ekim Çarşamba günü TSİ 04.40’ta Azerbaycan ile karşılaşacak. AA

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