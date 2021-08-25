Türkiye Filenin Sultanları son 8'de... İşte maçların oynanacağı tarihler

Filenin Sultanları son 8'de... İşte maçların oynanacağı tarihler

Türkiye

Filenin Sultanları son 8'de... İşte maçların oynanacağı tarihler

2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Hollanda'yı 3-0 yenen A Milli Takım, D Grubu'nu lider tamamlayarak 8'li finallere yükseldi. Mililer, Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde oynayacağı 8'li final maçında B Grubu'nun dördüncüsü ile karşılaşacak.

25 Ağustos 2021, Çarşamba 16:03 Son Güncelleme:
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Romanya'nın Kaloşvar kentindeki BT Arena'da oynanan ve iki yenilgisiz takımın karşı karşıya geldiği karşılaşmada milliler, baştan sona oyun disiplinini koruyarak salondan galip ayrıldı. Kaptan Eda Erdem Dündar, 16 sayıyla Hollanda karşısında milli takımın en skorer oyuncusu oldu.

Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonada beşte beş yapan "Filenin Sultanları", sadece ilk maçta Romanya'ya set verdi.

Turnuvada 8'li finaller, 28-30 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

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