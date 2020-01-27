Filenin Sultanları’na AXA’dan prim ve sigorta desteği

AXA Sigorta Genel Müdürlük binasında gerçekleştirilen ve Türkiye Voleybol Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, Milli Takımlar Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Kurtaran Mumcu, A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları ve teknik ekibi ile AXA çalışanlarının da katıldığı buluşmada AXA Türkiye CEO’su Yavuz Ölken, Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesinde ve sırasında sporcuları 1.4 milyon TL’lik olimpiyat sigortası ile de AXA güvencesi altına aldıklarını açıkladı ve milli sporculara poliçelerini takdim etti.

AXA Sigorta CEO’su Yavuz Ölken, “Ülkemizin gururu Filenin Sultanları’nın başarısını canı gönülden kutluyoruz. AXA olarak bildiğiniz gibi Türkiye Voleybol Federasyonu’yla 2018 yılından bu yana devam eden bir 'değerler ortaklığımız' var. İlk olarak Kupa Voley ile başlayan iş birliğimizi kısa zaman içerisinde Türkiye Voleybol Federasyonu ve Voleybol Milli Takımlar resmi sigorta sponsorluğu ve Efeler Ligi isim sponsorluğu ile daha da ileri bir boyuta taşıma şansı bulduk.

Milli Takımlarımızı maçlarda tribünlerden ve ekran başından destekledik. Hatta tribünlerde de ses bulan ve genç millilerimizin seslendirdiği bir marşla da desteğimizi gösterdik. Milli Takımımız da her zaman olduğu gibi yine inancımızı boşa çıkarmadı.

Filenin Sultanları’na bize yaşattığınız gurur için teşekkür ediyoruz. Bu başarıyı kutlamak için de federasyonumuza maddi olarak destek verme isteğimizi dile getirdik. Federasyonumuz da bu isteğimizi kabul ederek bize voleybolumuzun geleceğine yaptığımız yatırımı artırma imkânı verdi, bizi onurlandırdı” dedi.







