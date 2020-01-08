A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri B Grubu 2'nci maçında Hırvatistan'ı 3-1 mağlup ederek ilk galibiyetini elde etti. Türkiye, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri B Grubu 2'nci maçında Hırvatistan ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları, mücadeleden 26-28, 25-12, 25-20, 25-21'lik setlerle 3-1 galip ayrılarak gruptan çıkma şansını son maça taşıdı.

Türkiye, B Grubu'ndaki son maçında 10 Ocak Perşembe günü TSİ 18.30'da Belçika ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye - Hırvatistan: 3-1

SALON: Omnisport

HAKEMLER: Vladimir Oleynik (Rusya), Zsolt Mezöffy (Macaristan)

HIRVATİSTAN: Brcic, Mlinar, Samadan, Fabris, Ikic, Dumancic, Bozicevic (L) (Butigan, Sain (L), Pavicic, Gamma, Deak)

TÜRKİYE: Eda, Cansu, Hande, Zehra, Meryem, Meliha, Simge (L) (Şeyma)

SETLER: 28-26, 12-25, 20-25, 21-25

SÜRE: 101 dakika (31,20,23,27)

İSTANBUL (DHA)