Milletler Ligi'nin ikinci haftasına da galibiyetle başlayan millilerimizde Ebrar 21 sayıyla en skorer isim olurken; onu Hande 16, Tuğba 12, Meryem 11, Kübra 8, Eda 4, Cansu, Aslı, Naz ile Meliha 3'er ve Yasemin 1 sayıyla takip etti.

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ndeki beşinci maçında yarın TSİ 11.00'de Almanya ile karşılaşacak.

SALON: Rimini

HAKEMLER: Nasr Shaaban (Mısır), Joo-Hee Kang (Güney Kore)

KANADA: Van Ryk, Cross, Joseph, Howe, Maglio, King, Bujan (L), (Mitrovic, Gray)

TÜRKİYE: Cansu, Meliha, Kübra, Meryem, Tuğba, Eda, Simge (L) (Hande, Naz, Şeyma, Ebrar, Yasemin, Aslı)

SETLER: 23-25, 25-19, 25-22, 23-25, 12-15

SÜRE: 2 saat 30 dakika

İSTANBUL (DHA)



