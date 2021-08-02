Diğer Sporlar Filenin Sultanları'nın çeyrek finaldeki rakibi Güney Kore oldu

Filenin Sultanları'nın çeyrek finaldeki rakibi Güney Kore oldu

Diğer Sporlar

Filenin Sultanları'nın çeyrek finaldeki rakibi Güney Kore oldu

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalde Güney Kore ile eşleşti.

02 Ağustos 2021, Pazartesi 18:33 Son Güncelleme:
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda B Grubu'nu 3 galibiyet 2 mağlubiyet ile 3'üncü sırada tamamlayarak çeyrek finale yükselme başarısı gösteren Filenin Sultanları'nın rakibi belli oldu.

Milli takım, A Grubu'nu 3'üncü sırada bitiren Güney Kore ile yarı finale çıkmak için mücadele edecek. Karşılaşma, 4 Ağustos Çarşamba günü saat 03.00'te oynanacak. Filenin Sultanları, Güney Kore'yi elemesi halinde yarı finalde Brezilya - Rusya Olimpiyat Komitesi eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Çeyrek finalde oluşan diğer eşleşmeler ise şu şekilde;

Amerika Birleşik Devletleri - Dominik Cumhuriyeti

Sırbistan - İtalya

Brezilya - Rusya Olimpiyat Komitesi (ROK)

İSTANBUL (DHA)

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