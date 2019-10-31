Filip Holosko şu anda neler yapıyor?

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Bir süredir kulüpsüz

Filip Holosko en son Slovakya takımlarından Slovacko'da forma giymişti.

Şubat 2019'da transfer olduğu Slovacko'da 6 ay forma giyen Holosko, Temmuz 2019 itibarıyla oradan ayrıldı.

35 yaşındaki oyuncu transfer dönemi boyunca herhangi bir kulüple anlaşmadı.

Futbolu bıraktığına dair bir açıklaması da olmayan Holosko, şu an için aktif bir futbolcu fakat kulüpsüz.









Slovakya'da otel işletiyor

Filip Holosko 2017 yılında Slovan Bratislava'ya transfer olmuş ve tamamen ülkesine yerleşmişti.

Instagram hesabından paylaştığına göre otel ve konaklama işletmeciliği yapan Holosko, 'Apartment de Luxe' adlı bir otelin sahibi.





Beşiktaş'ı karşılamıştı

Eylül ayında Beşiktaş, UEFA Avrupa Kupası maçında Slovan Bratislava'yla karşılaşmak için Slovakya deplasmanına gitmişti.

Hem İBB'den eski teknik direktörü Abdullah Avcı'yı hem de Beşiktaş'tan tanıdığı isimleri karşılayan Holosko, anı tazelemişti.









Türkiye kariyeri

Filip Holosko, Türkiye'ye ilk olarak 2006 yılında transfer oldu. O dönem Süper Lig'in önemli takımlarından olan Manisaspor'a Slovan Liberec'ten 3,5 milyon euro'ya transfer edilen Slovak oyuncu, uzun boyuna rağmen hızlı oluşu, fuleli bir oyuncu olması ve golcü özelliğiyle dikkatleri çekmişti.

2 sene sonra Beşiktaş, Holosko için Manisaspor'a 5 milyon euro ödedi.

7 sene boyunca Beşiktaş forması giyen Holosko'nun adı, geldiği ilk seneden itibaren bütün transfer dönemlerinde siyah beyazlı ekipten ayrılacağı yönünde dedikodulara karıştı.









Holosko artı bir miktar para

Türkiye'de hala hatırlanan 'Holosko artı bir miktar para' geyiği de bu transfer dedikoduları yüzünden çıktı.

Her transfer döneminde Türk spor basınında Beşiktaş'ın başka bir takımdaki oyuncuyu 'Holosko artı bir miktar para' karşılığında almak istediği yazılıyordu.

Artık 35 yaşında olan ve temmuzdan itibaren kulüpsüz kalan Holosko, futbolu muhtemelen yakında bırakacak.





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