Futbol Filip Novak resmen Fenerbahçe'de

Filip Novak resmen Fenerbahçe'de

Futbol

Filip Novak resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Trabzonspor’dan ayrılan Filip Novak ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

06 Ağustos 2020, Perşembe 22:10 Son Güncelleme:
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Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Çek savunma oyuncusunun kendisini 3 yıllığına Fenerbahçe’ye bağlayan sözleşmeye imza attığı bildirildi. Açıklamada, "Ailemize katılan Filip Novak’a çubuklu formamıza ’hoş geldin’ diyor; kendisine, taraftarlarımızın limit tanımayan sevgisiyle birlikte nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

AA

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