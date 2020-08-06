Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Çek savunma oyuncusunun kendisini 3 yıllığına Fenerbahçe’ye bağlayan sözleşmeye imza attığı bildirildi. Açıklamada, "Ailemize katılan Filip Novak’a çubuklu formamıza ’hoş geldin’ diyor; kendisine, taraftarlarımızın limit tanımayan sevgisiyle birlikte nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

AA