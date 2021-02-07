Dünya Filipinler'de 6,3 büyüklüğünde deprem oldu

Filipinler'de 6,3 büyüklüğünde deprem oldu

Dünya

Filipinler'de 6,3 büyüklüğünde deprem oldu

Filipinler'in güneyindeki Davao eyaletinde 6,3 büyüklüğünde deprem oldu. Birçok şehirden hissedilen depremde can kaybı yaşanmadı.

07 Şubat 2021, Pazar 09:59 Son Güncelleme:
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Filipinler Volkan ve Deprembilimi Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Magsaysay kenti olan deprem, yerel saatle 12.22'de 15 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Sarsıntı, eyalete bağlı Bansalan, Kidapawan ve Digos şehirlerinde de hissedildi.

Depremin ardından artçı sarsıntı uyarısı yapıldı, tsunami tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Olayda can kaybı yaşanmadı.

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