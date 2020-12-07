Dünya Filipinler’de 6.4 büyüklüğünde deprem

Filipinler’de 6.4 büyüklüğünde deprem

Dünya

Filipinler’de 6.4 büyüklüğünde deprem

Filipinler’de 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı ifade edildi.

07 Aralık 2020, Pazartesi 18:58 Son Güncelleme:
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Filipinler’in Sorsogon eyaletindeki Prieto Diaz bölgesinde, yerel saatle 22.30 sıralarında 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 30 kilometre altında meydana geldiği bildirildi. Yerel medya, depremde ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığını duyurdu.

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DHA


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