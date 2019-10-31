Filipinler’de 6,5 büyüklüğünde deprem

Filipinler Volkan ve Deprem Bilimi Enstitüsü, merkez üssü Cotabato kentinin Tulunan bölgesi olan depremin yerin 2 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

Depremin, Kidapawan, Koronadal ve Gingoog gibi kentlerde de hissedildiği belirtildi. Depremde ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı.

En az 8 kişi hayatını kaybetmişti

Mindanao Adası’ndaki Kisante bölgesinde 29 Ekim’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde en az 8 kişinin yaşamını yitirdiği ve yüzlerce kişinin yaralandığı açıklanmıştı.