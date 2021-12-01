29 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında düzenlenen kampanya kapsamında 9 milyon kişinin aşılanması hedefleniyor.

Kampanyada 8 bin aşı merkezinde 160 bin gönüllü görev yapıyor. Ayrıca polisler de yardımcı oluyor.

Ülke daha önce kampanyayla 15 milyon kişinin aşılanmasını hedefliyordu.

Öte yandan kasım ayında, ülkede günde ortalama 829 bin doz aşı yapıldı.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, "Bu, aşılamayı hızlandırmak için tek seferde yaptığımız en büyük hamle" diye konuştu.

Ülkenin aşılamadan sorumlu ismi Carlito Galvez ise Omicron varyantının kampanyanın önemini artırdığını kaydetti:

Omicron'un etkilerine hazırlıklı olmak iyidir.

Dünya Sağlık Örgütü'nün "endişelendirici" diye nitelediği Omicron varyantı, henüz Filipinler'de görülmedi. Yaklaşık 110 milyon nüfusa sahip ülkede iki aşısını yaptıranların oranı yüzde 32,6.