Dünya Filipinler'de şiddetli deprem

Filipinler'de şiddetli deprem

Dünya

Filipinler'de şiddetli deprem

Filipinler'in doğusunda 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

27 Temmuz 2020, Pazartesi 22:34 Son Güncelleme:
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Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, merkez üssü ülkenin doğusundaki Caraga bölgesine bağlı Surigao Del Sur kentinin açıkları olarak belirtilen depremin yerin 65 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Büyüklüğü 6 olarak ölçülen depremin can ve mal kaybına neden olup olmadığıyla ilgili henüz bilgi paylaşılmazken, tsunami uyarısı yapılmadı.

Öte yandan, ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin büyüklüğünü 5,8 olarak açıkladı.

AA


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