Kültür & Sanat Filistin'deki hastane yararına satışa çıkarılmıştı: Banksy’nin üç parçalı tablosu 2.2 milyon sterline satıldı

Filistin'deki hastane yararına satışa çıkarılmıştı: Banksy’nin üç parçalı tablosu 2.2 milyon sterline satıldı

Kültür & Sanat

Filistin'deki hastane yararına satışa çıkarılmıştı: Banksy’nin üç parçalı tablosu 2.2 milyon sterline satıldı

Dünyaca ünlü sokak sanatçısı Banksy’nin, sığınmacı krizine dikkat çekmek amacıyla yaptığı üç parçalı tablosu, açık artırmada 2.2 milyon sterline satıldı. Satıştan elde edilen gelir, Filistin’de Beytüllahim kentindeki bir hastaneye bağışlanacak.

29 Temmuz 2020, Çarşamba 12:20 Son Güncelleme:
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Banksy’nin romantik dönem deniz manzarası gibi görünen ancak kıyıya vuran can yelekleriyle beklenmedik bir etki yaratan ‘Akdeniz Manzarası 2017’ adlı üç parçalı tablosu Londra’da Sotheby’s’de açık artırmaya çıkarıldı.

Başlangıçta 800 bin ile 1.2 milyon sterlin arasında fiyat biçilen tablolar, ismi açıklamayan iki kişi arasında yaşanan çekişme nedeniyle 2.2 milyon sterline satıldı. Bu fiyat, Banksy’nin eserleri için bugüne kadar ödenen ikinci en yüksek tutar.

Banksy, bu tabloları, Batı Şeria’da İsrail ve Filistin'i ayıran duvarın hemen karşısında yer alan oteli The Walled Off Hotel (Duvarın arkasındaki otel) için yapmıştı. 2017 yılından bu yana otelin lobisinde asılı duran tablolar, Beytüllahim kentindeki BASR hastanesi yararına satışa çıkarılmıştı.

Satıştan elde edilen gelirle, hastaneye akut felç ünitesi ve çocuklar için rehabilitasyon ekipmanları alınması planlanıyor.


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