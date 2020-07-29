Banksy’nin romantik dönem deniz manzarası gibi görünen ancak kıyıya vuran can yelekleriyle beklenmedik bir etki yaratan ‘Akdeniz Manzarası 2017’ adlı üç parçalı tablosu Londra’da Sotheby’s’de açık artırmaya çıkarıldı.

Başlangıçta 800 bin ile 1.2 milyon sterlin arasında fiyat biçilen tablolar, ismi açıklamayan iki kişi arasında yaşanan çekişme nedeniyle 2.2 milyon sterline satıldı. Bu fiyat, Banksy’nin eserleri için bugüne kadar ödenen ikinci en yüksek tutar.

Banksy, bu tabloları, Batı Şeria’da İsrail ve Filistin'i ayıran duvarın hemen karşısında yer alan oteli The Walled Off Hotel (Duvarın arkasındaki otel) için yapmıştı. 2017 yılından bu yana otelin lobisinde asılı duran tablolar, Beytüllahim kentindeki BASR hastanesi yararına satışa çıkarılmıştı.

Satıştan elde edilen gelirle, hastaneye akut felç ünitesi ve çocuklar için rehabilitasyon ekipmanları alınması planlanıyor.



