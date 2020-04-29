Filiz Akın’a yüksek ateş şikayetiyle gittiği hastanede corona virüs testi yapıldı. Neyse ki korkulan olmadı ve satançının test sonucu negatif çıktı. Test sonucunun negatif çıktığını açıklayan Akın, “Kırılgan bir sağlığım var. Bağışıklık sistemimi güçlendirmek için tedaviye gidiyordum yarım kaldı. Şimdi ateşim yok ama çok öksürüyorum" dedi.‬





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