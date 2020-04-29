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Magazin Filiz Akın'a corona virüs testi yapıldı

Filiz Akın'a corona virüs testi yapıldı

Magazin

Filiz Akın'a corona virüs testi yapıldı

Türk Sineması'nın en önemli isimlerinden Filiz Akın'ın ateşi çıkınca soluğu hastanede aldı. Ünlü oyuncuya corona virüs testi yapıldı.

29 Nisan 2020, Çarşamba 22:38 Son Güncelleme:
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Filiz Akın’a yüksek ateş şikayetiyle gittiği hastanede corona virüs testi yapıldı. Neyse ki korkulan olmadı ve satançının test sonucu negatif çıktı. Test sonucunun negatif çıktığını açıklayan Akın, “Kırılgan bir sağlığım var. Bağışıklık sistemimi güçlendirmek için tedaviye gidiyordum yarım kaldı. Şimdi ateşim yok ama çok öksürüyorum" dedi.‬


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