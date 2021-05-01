Filiz Özkol: 1-7 Mayıs haftası burçların şans ve para durumu

KOÇ: Arkadaşlarınızı eleştirmeden önce düşünmeli ve isteklerinizi yeniden gözden geçirmelisiniz. Yaptığınız hataların altında sizin yanlış yargılarınız var. Katılacağınız toplantılarda duygularınızı sezgilerinizle birleştirerek sonuca varmalısınız.

BOĞA: Koşulların sizden yana oluşu bazı engellerin ortadan kalkmasıyla daha açıklık kazanıyor. Birçok fırsat kendiliğinden oluşacak. Bu hafta konuşmalarınızı kısıtlamak uğruna kendinizi baskı altına hissedebilirsiniz.

İKİZLER: Güvenli kişilerle çalışmayı tercih ediyorsunuz. Ani değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok ve temkinli yapınızı her zamanki gibi ispat edeceksiniz. Bazen her şeyi çok fazla abartarak sorun haline getiriyorsunuz. Bu özelliğinize dikkat edin.

YENGEÇ: Maddi konularda yüksek hedefleriniz var ve olaylara bakış açınızda hiçbir esneklik yok. İdeallerinizin peşinde koşarken bazı hatalara açıksınız. Birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızın da sizin yardımınıza ihtiyaçları olabilir.

ASLAN: Siz olayların çok ötesinde düşünüyorsunuz. Maddi konularda istediğiniz gelişiminin olması motivasyon açısından sizi güçlendiriyor. Sorunlarınızla başa çıkmasını becerebilen ender akıllı insanlardansınız.

BAŞAK: Öfkenizi dışa vurmaktan yanasınız. Yaşamı kendi yöntemlerinize göre sorguluyor ve olayları içinizde saklamaktan hoşlanmıyorsunuz. Sezgileriniz doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz. Şansınız bu hafta açık.

TERAZİ: Kaygıları bir kenara bırakmalı ve başaracağınız işlerden kaçmamalısınız. Sorumluluklarınızın bilincindesiniz. Çevrenizden gelecek tekliflerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Seçici davranıyor ve direnç gösteriyorsunuz.

AKREP: Sizinle aynı görüşü paylaşan arkadaşlarınızla önemli konuşmalar yapacaksınız. Yardımınız gereken bazı olaylar söz konusu olabilir. İyi bir planlamaya ihtiyacınız var. Sezgilerinizi doğru kullanacağınız, verimli bir haftadasınız.

YAY: İlgilenmek zorunda olduğunuz her konuyu, kendi özel şartlarınıza göre değerlendirerek bir zemine oturtacaksınız. Politik davranmalı ve karşıt düşüncelere karşı taktik geliştirmelisiniz. Sürprizlere hazır olun.

OĞLAK: Birlikte iş yaptığınız kişilerin nitelikli yönleri sizin için çok önemli. İş konusunda sempati toplayacağınız başarıların altına imza atacağınız bir dönem sizi bekliyor. Hayallerinize epey yaklaşacağınız bir hafta.

KOVA: Güçlü planların insanısınız. Bazen fikirlerinizde abartıya kaçmanız yüzünden çevrenizden tepki alıyorsunuz. Yüksek ideallerinizi yaşama geçirmek için sizin desteğe ihtiyacınız yok. Bu süreçte doğru yoldasınız.

BALIK: Bilinçaltınız çok yoğun. Küçük detaylar size engel olmamalı. Özellikle alınganlıktan sıyrılmalısınız. Fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle gereksiz bir tartışma ortamı yaratmamalısınız. Duygusal karmaşalardan uzak kalmalısınız.