Şans Postası Filiz Özkol: 15-21 Mayıs haftası burçların şans ve para durumu

Filiz Özkol: 15-21 Mayıs haftası burçların şans ve para durumu

Şans Postası

Filiz Özkol: 15-21 Mayıs haftası burçların şans ve para durumu

Posta Gazetesi yazarı astrolog Filiz Özkol, 15-21 Mayıs haftası burçların şans ve para durumunu yazdı

15 Mayıs 2021, Cumartesi 15:00 Son Güncelleme:
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KOÇ: Çevrenizde gelişen duygusal konulardan etkilenecek ve arkadaşlarınızla güçlü bağlar içinde olacaksınız. Grup çalışmaları için uygun bir hafta ve kişisel çabalarınızı çevresel faktörlerle akıllıca birleştirmelisiniz.

BOĞA: Takıntılı biri değilsiniz. Fakat bu hafta, çevrenizdeki olaylara kayıtsız kalamıyorsunuz Birlikte çalıştığınız kişilerin enerjilerinin düşük temposundan olumsuz etkileniyor ve çevrenizi yargılamadan edemiyorsunuz.

İKİZLER: İletişim gezegeni yöneticiniz Merkür’ün burcunuzda ilerlemesi iletişim konusunda size güçlü ve yaratıcı duygular veriyor. Kısa yolları kapsayan haberlerin sizin isteklerinize paralel ilerleyeceğinden emin olabilirsiniz.

YENGEÇ: Koşulların sizden yana oluşu, bazı engellerin ortadan kalkmasıyla daha bir açıklık kazanıyor. Birçok fırsat kendiliğinden oluşacak. Bugün konuşmalarınızı kısıtlayıp sonra da kendinizi baskı altına hissedebilirsiniz.

ASLAN: Yöneticilik konusunda çevrenize ders verecek davranışlar sergilemeniz, kendinizi iyi hissetmenize neden oluyor. Bugün güven duygusuna ve onaya ihtiyacınız var. Mesleki hırslarınızla baş etmeyi öğrenmelisiniz.

BAŞAK: Erkek kardeşler ya da babanızla olan ilişkileriniz gündeme gelecek. Arkadaşlarınızla işbirliği yapmanız sizi olumlu etkileyecek. Fakat tepkilerinizin ani bir şekilde ortaya çıkması birçok sorunu da beraberinde getirebilir.

TERAZİ: Birlikte iş yaptığınız kişilerin nitelikli yönleri sizin için önemli. İş konusunda sempati toplayacağınız başarıların altına imza atacağınız bir dönem sizi bekliyor. Hayallerinize epey yaklaşacağınız bir hafta.

AKREP: Sağlıklı düşüncelerin sağlam kafadan çıktığını bildiğiniz için, bugün görüşeceğiniz kişilerin hayallerinden çok akılcı yaklaşımlarına ihtiyacınız var. Ortaklıklar konusunda sizden yaşça büyük kişilerin desteğini göreceksiniz.

YAY: Güçlü planların insanı olmanıza rağmen fikirlerinizde abartıya kaçmanız yüzünden bazen çevrenizden tepki alıyorsunuz. Yüksek ideallerinizi yaşama geçirmek için sizin desteğe ihtiyacınız yok. Doğru yoldasınız.

OĞLAK: Disiplin size yakışıyor. Finans konularınızın gündeme gelmesiyle sert ama akıcı planlar yapıyorsunuz. Gizli anlaşmaların faydasını göreceksiniz. Düşüncelerinizi hiç kimseyle paylaşmak istemiyorsunuz.

KOVA: Yeteneklerinizi ve yaratıcılığınızı riskleri göze alarak ortaya çıkaracaksınız. İyi niyetli yaklaşımlarınızdan dolayı siz kazanacaksınız. Biraz sabırlı olmayı öğrenmelisiniz. Çevrenizdeki ve ailenizdeki insanlar size büyük güven duyuyor.

BALIK: Eski şartlarınızı gözden geçirebilirsiniz. Farklı şeyler üretmek istiyorsunuz. Başarma içgüdüsü ile hareket etmeyi amaç edindiğiniz için şans kapılarınızın size açık olduğunu göreceksiniz. Manevi bir korunma çemberi içindesiniz.

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