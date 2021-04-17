Filiz Özkol: 17-23 Nisan haftası burçların şans ve para durumu

KOÇ: Çevrenizdeki abartılı insanlardan uzak kalın. Boş konuşmalarından rahatsız oluyor ve konsantrasyonunuzun dağıldığını hissediyorsunuz. İlgi duyduğunuz konularda kendinize yetecek bilgi ve tecrübeye sahipsiniz.

BOĞA: Ailenizin tepkilerini düşünmek bazen atmanız gereken adımlara engel oluyor. Onlara karşı sorumluluklarınızın bilincinde olmak sizin için önemli ama başarısız olduğunuz zamanlarda tek başınıza kaldığınızı unutmayın.

İKİZLER: Partnerinizin size karşı sorgulayıcı tavırlarından çok rahatsız oluyor ve ciddi sonuçlara mal olacak aksi tavırlar takınıyorsunuz. Daha yumuşak bir şekilde olaya yaklaşarak, ona hak vermeyi deneyebilirsiniz. Bu hafta şansınıza güvenin.

YENGEÇ: Duygusal konularda biraz daha cesaret ve atılganlığa ihtiyacınız var. Çevrenizden gelen istekler sizi bazen çaresizlik içinde bırakıyor. Size bir arkadaş gibi davranan en yakın büyüğünüzden alacağınız destek önemli olacak.

ASLAN: Bir an önce gerçekleştirmek istediğiniz işinizle ilgili konuyu aceleye getirmeden ifade etmeye çalışın. Sizin için hızlı davranmanın getireceği riskleri kaldırmayacak kadar önemli. Düzen içinde bir sistem size kazandıracak.

BAŞAK: Bitirilmesi gereken işleriniz sizi biraz geriyor. Basit bazı atlamalar, aşılması gereken güçlüklerin üstesinden gelmenizi sağlayacak. Planladığınız adımları gerçekleştirmek zorunda değilsiniz. Çevreniz titizliğinizi biliyor.

TERAZİ: İş çevrenizde doğru kişilerin olması sizin için çok önemli. Aksi taktirde kolaylıkla olumsuz etkileniyor ve iş akışınıza bu olumsuzluğu yansıtıyorsunuz. Bir konuda gereksiz şekilde destek arayışlarına girebilirsiniz.

AKREP: Güzel ve etkili konuşmalarınızla çevrenizi etkileyecek konular gündeme gelebilir. Her zaman karşı karşıya kaldığınız durumlardan biri. Bu konuda nerede daha ciddi davranacağınızı biliyor ve gerekeni yapıyorsunuz.

YAY: Çevrenize gösterdiğiniz ilgiyi en yakınlarınıza göstermiyorsunuz. Aksine onların hatalarını tartışma konusu yapıyor, kırıcı tavırlar içine giriyorsunuz. Bu konuda kendinizi kontrol etmelisiniz. Mantıkla duygu arasında kalmayın.

OĞLAK: İş konusundaki çevrenizle ilgili sezgileriniz sizi yanıltmıyor. Başınıza buyruk davranışlar bazen riskli anlar yaratsa da sonuca ulaşıyorsunuz. Duygusal anlamda bastırdığınız arzularınız ve değişen koşullar sizi farklı bir kişiliğe yöneltebilir.

KOVA: Ailenizi etkileyebilecek özel durumlar söz konusu olabilir. Bu konuda yol gösterici bir rol oynayabilir, herkes tarafından kabul görecek anlaşma koşullarını uygulayabilirsiniz. Karşı taraftan gelebilecek ikazlara değer verin.

BALIK: Ani değişimlere karşı hazır olun. Karşılaştığınız kişilerin sözlerinden ve beden dilinden nedense çok çabuk etkileneceksiniz. Duygusallığınızı bir kenara bırakarak, mantığın gerektirdiği şekilde gelişmeleri değerlendirin.