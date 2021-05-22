Şans Postası Filiz Özkol: 22-28 Mayıs haftası burçların şans ve para durumu

Filiz Özkol: 22-28 Mayıs haftası burçların şans ve para durumu

Şans Postası

Filiz Özkol: 22-28 Mayıs haftası burçların şans ve para durumu

Posta Gazetesi yazarı astrolog Filiz Özkol, 22-28 Mayıs haftası burçların şans ve para durumunu yazdı

22 Mayıs 2021, Cumartesi 14:56 Son Güncelleme:
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KOÇ: Sosyal ilişkilerinizde aradığınız bazı duygusal ihtiyaçlarınız var. Ortak çalışmalar içinde olduğunuz arkadaşlarınızın size sunacağı bazı tekliflere kayıtsız kalamayacaksınız. Çevrenizin kalabalık olmasına canınız sıkılabilir.

BOĞA: Bu dönem, yaşam felsefesi ile ilgili değişen düşüncelere sahip olacaksınız. Bilinçaltınızda takıntı halinde bulunan ideallerinizde yoğunluk yaşayacaksınız. Hayatınızda hiç kimsenin cesaret edemeyeceği riskleri göze alacaksınız.

İKİZLER: Entelektüel konularda kendinizi son derece aktif ve başarılı hissediyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda farklı ve özgün kişiliğinizi ortaya koyacak bir yapılanma içinde olacaksınız. Yaşça büyük kişilerin etkisinde kalacaksınız.

YENGEÇ: Ön yargısız yaklaşım tarzınız karşınızdaki kişileri olumlu etkiliyor. Her şeyin olumlu gitmesi sizin en büyük arzunuz. Yaşama pratik bir şekilde bakıyorsunuz. Gücünüzün farkındasınız. Yeterli cesarete sahipsiniz.

ASLAN: Özgürlük duygularının size zarar verebileceğini düşünerek seçimleriniz konusunda dikkatli olmalısınız. Çalışmalarınızla ilgili yapılanma içinde olabilirsiniz. Yapacağınız atılımlar için gereken bağlantıları kuruyorsunuz.

BAŞAK: Akılcılığa genellikle çok önem veren biri olarak duygularınız her zamankinden çok daha fazla yoğun olacak. Özel dostlarınızın fikirlerine karşı ilgisiz davranabilirsiniz. Kendi düşüncelerinizle hareket etmek isteyeceksiniz.

TERAZİ: Deneyim ve testlerden geçiyorsunuz. İşinizde yükselme, farklı bir mesleğe geçme ve uygun koşulları hazırlama konusunda ideal bir hafta. Ortak organizasyon çalışmaları içinde olacağınız biri olabilir.

AKREP: Yaşam kalitenizi artıracak projeler peşindesiniz. Bu durum birlikte yaşadığınız kişileri duygusal anlamda zorlayabilir. Küçük nedenlere dayalı sorunları büyütebilirsiniz. Onlar ikna etmek için olağanüstü bir çaba sarf edeceksiniz.

YAY: Baskı altında tuttuğunuz duygularınızı ortaya çıkarmak isteyecek ve ilişkilerinizi kişiselleştirecek davranışları tercih edeceksiniz. Özel çabalarınız çevre koşullarıyla birlikte şekilleniyor. Yaşantınızdan keyif almalısınız.

OĞLAK: Çevrenizde duygusal konulara uzak gibi görünmeniz farklı yorumlara neden oluyor. Mesleki çalışmalarınıza derin bir bağlılık gösterdiğinizi ve işlerinizi mükemmel bir şekilde yaptığınızı herkes biliyor.

KOVA: İşinizi yaparken, duygusallıktan uzak durmanızda yarar var. İyi niyetli girişimciliğiniz her zamanki gibi ses getirecek. Dostlarınız sizden haber bekliyor. Uzun süredir özlediğiniz eski ortamları yeniden canlandırabilirsiniz.

BALIK: Duygusal anlamda taleplerinizin yüksek olduğu bir haftadasınız. İlişkilerinizde kalıcı duygular ararken yaşam standardı olarak yüksek olanaklara sahip ilişki fırsatları kolluyorsunuz. Her şeyin değiştiğinin farkındasınız.

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