Filiz Özkol: 3-9 Nisan haftası burçların şans ve para durumu

KOÇ

İç dünyanız çok karışık. Hayallerinize yaklaştığınız anda karşınıza engellerin çıkması canınızın sıkılmasına neden oluyor. Bu hafta zor hedefleriniz var. Küçük engellerin motivasyonunuzu bozmasına izin vermemelisiniz.

BOĞA

İlişkilerinizde sorun yaşayabilirsiniz. Özellikle kendi dünyanızın dışına çıkmak istemiyor ve titiz bir yaklaşımla ilişkileri gözlemliyorsunuz. Diplomatik tavırlarınızla çözemediğiniz şey yok. Çevreniz size hayran.

İKİZLER

Sosyal çevrenizde sizi etkileyecek kişilerle birlikte olacak ve ortak çalışmalar yapacaksınız. Sadece mantığınıza güveniyor ve düşüncelerinizden taviz vermek istemiyorsunuz. Prim yapacağınız bir hafta içindesiniz.

YENGEÇ

Uzun süredir özlediğiniz ve görüşemediğiniz eski dostlarla yeniden bir araya geleceksiniz. Çevrenizle iletişim konusunda yoğunluk yaşayacaksınız. Duygu ve akıl karmaşası olabilir. Özgüveniniz epey yüksek.

ASLAN

Düşüncelerinizi gerçekleştirirken geçmişteki hataları yapmayın. Fikirlerinizi beğenmeyenlere ani tepkiler vermeyin. Çevrenizle her zamankinden farklı bir iletişim içindesiniz. Birçok organizasyona katılacaksınız.

BAŞAK

Kendinize güveniyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda etkili konuşmalarınızla dikkat çekmeyi başaracak ve çevrenizi etkileyeceksiniz. Bu hafta görüşeceğiniz kişilere kendi görüşlerinizi aktarmak isteyeceksiniz.

TERAZİ

İdeallerinizi gerçekleştirmek için gerekli donelere sahipsiniz. Bazı aksilikler sizi üzmemeli. Çevrenize yardım etmekten hoşlanacaksınız. İnatçı ve kendi düşüncelerinize fazla değer veriyor olmanız sizi yoruyor.

AKREP

Sizi yakından tanıyanlar için farklısınız. Onları çelişkiye düşürmekten hoşlanıyor gibi bir haliniz var. Değişik fırsatlar karşısında karar verme güçlüğü yaşayacaksınız. Duygularınızın sizi yönlendireceği bir hafta.

YAY

İç çatışmalarınızın size zarar vermesini istemiyorsanız kendinizi denetim altına almalısınız. Takıntıların esiri olmak istemiyorsanız değişik sosyal ortamlara girmelisiniz. Kısa yollar söz konusu olabilir.

OĞLAK

Çevrenizdeki olayları sorgulamanız ve onlardan etkilenmenize rağmen çevreye yansıtmak istemiyorsunuz. Kırgın olsanız bile, kendinizi yenileme konusunda akıllıca davranacak kadar mantıklı hareket ediyorsunuz.

KOVA

Bu hafta dikkatli olmalısınız. Duygularınızın öne çıkacağı işler peşindesiniz. Enerjiniz size her zaman en doğruya götürmeyebilir. Çevreyle sorunlarınızı çözmeyi yeğlerken iş temponuzu da düşürmemeye çalışmalısınız.

BALIK

Maddi konularda girişimci bir tablo çiziyorsunuz. Kazançlar hayallerinizi destekliyor. Sezgilerinizi maddi konularla pekiştireceksiniz. İsteklerinizi kararlı bir şekilde yaşama geçirme çabası içindesiniz.