Filiz Taçbaş, "Çiftlik hayatı sürüyorum"
Oyuncu Filiz Taçbaş, önceki gün Sarıyer’de görüntülendi. Arkadaşlarıyla birlikte alışveriş turuna çıkan Filiz Taçbaş, sakin bir hayat sürdürdüğünü belirtti.
02 Eylül 2021, Perşembe 16:38 Son Güncelleme:
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Son olarak Çukur isimli dizide rol alan Filiz Taçbaş, önceki gün Sarıyer’de kameralara yansıdı. Basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Filiz Taçbaş, "Sakin bir hayat yaşıyorum çiftçilik ile uğraşıyorum, bu bana farklı bir enerji veriyor" dedi.
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