Filiz Taçbaş, 'Çiftlik hayatı sürüyorum'

Son olarak Çukur isimli dizide rol alan Filiz Taçbaş, önceki gün Sarıyer’de kameralara yansıdı. Basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Filiz Taçbaş, "Sakin bir hayat yaşıyorum çiftçilik ile uğraşıyorum, bu bana farklı bir enerji veriyor" dedi.



