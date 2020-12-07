Filiz Taçbaş: Toprak en büyük hayalimdi

Oyuncu Filiz Taçbaş çiftçi oldu. İzmir-Aliağa’da aldığı 1.5 dönümlük tarlasında zeytin, limon ve meyve yetiştirmeye başladı. Aliağa İlçe Tarım Müdürlüğü’nden çiftçilik belgesi de aldı. İstanbul-Nişantaşı’ndaki evini kapatmayan oyuncu “Çiftçilik hayalimdi, sonunda gerçekleştirdim. Şimdilik küçük tarımcılık yapıyorum. Aileme yetecek kadar mahsul yetiştiriyorum.

Yalınayak doğal Filiz

Tarladan çıkan değişik ot türleriyle yemeğimizi ve salatamızı yapmak büyük zevk. Toprak bana iyi geldi” dedi. Tarlasına ahşap baraka ve taş fırın yaptıran, sulama için de kuyu açtıran Filiz Taçbaş’ın yalınayak çekilen fotoğraflarına sosyal medyada “Doğal Filiz” yorumları yapıldı.