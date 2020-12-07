Filiz Taçbaş: Toprak en büyük hayalimdi
Oyuncu Filiz Taçbaş, İzmir-Aliağa'dan aldığı 1.5 dönümlük tarlasına çiftlik belgesi de alarak çiftçilik yapmaya başladı.
07 Aralık 2020, Pazartesi 07:01 Son Güncelleme:
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Oyuncu Filiz Taçbaş çiftçi oldu. İzmir-Aliağa’da aldığı 1.5 dönümlük tarlasında zeytin, limon ve meyve yetiştirmeye başladı. Aliağa İlçe Tarım Müdürlüğü’nden çiftçilik belgesi de aldı. İstanbul-Nişantaşı’ndaki evini kapatmayan oyuncu “Çiftçilik hayalimdi, sonunda gerçekleştirdim. Şimdilik küçük tarımcılık yapıyorum. Aileme yetecek kadar mahsul yetiştiriyorum.
Yalınayak doğal Filiz
Tarladan çıkan değişik ot türleriyle yemeğimizi ve salatamızı yapmak büyük zevk. Toprak bana iyi geldi” dedi. Tarlasına ahşap baraka ve taş fırın yaptıran, sulama için de kuyu açtıran Filiz Taçbaş’ın yalınayak çekilen fotoğraflarına sosyal medyada “Doğal Filiz” yorumları yapıldı.
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