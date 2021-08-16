Dünya Filler dehşet saçtı! Yerleşim yerine girerek köylülere saldırdılar

Filler dehşet saçtı! Yerleşim yerine girerek köylülere saldırdılar

Dünya

Filler dehşet saçtı! Yerleşim yerine girerek köylülere saldırdılar

Güney Afrika ülkelerinden Zimbabve’deki fil saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi.

16 Ağustos 2021, Pazartesi 18:34 Son Güncelleme:
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Parklar ve Yaban Hayatı İdaresi Sözcüsü Tinashe Faravo, yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Gokwe bölgesinde, yerleşim yerine giren filin köylülere saldırdığını belirtti. Fil saldırısı nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Faravo, 2 kişinin de yaralandığını ifade etti. Faravo, yaralanan kişilerin bölgedeki hastaneye kaldırıldığını ve bu tür durumlar için önlem alındığını kaydetti.

AA

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