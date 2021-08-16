Filler dehşet saçtı! Yerleşim yerine girerek köylülere saldırdılar
Güney Afrika ülkelerinden Zimbabve’deki fil saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi.
16 Ağustos 2021, Pazartesi 18:34 Son Güncelleme:
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Parklar ve Yaban Hayatı İdaresi Sözcüsü Tinashe Faravo, yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Gokwe bölgesinde, yerleşim yerine giren filin köylülere saldırdığını belirtti. Fil saldırısı nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Faravo, 2 kişinin de yaralandığını ifade etti. Faravo, yaralanan kişilerin bölgedeki hastaneye kaldırıldığını ve bu tür durumlar için önlem alındığını kaydetti.
AA
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