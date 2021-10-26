Dişleri ticari amaçla kullanılan filler, avlanmamak için evrim geçirdi. Artık dişi filler dişsiz doğmaya başladı. Mozambik’te 1977 ve 1992 arasında süren iç savaşta silah tedariğine para bulmak zordu. Onun yerine filler avlanıp dişleri para yerine kullanılır oldu. Bugün Gorongosa Ulusal Parkı olarak bilinen bölgedeki fillerin yüzde 90’ı bu uğurda katledildi. ABD’li bilim insanları fillerin buna karşılık hızlı bir savunma mekanizması geliştirdiğini belirledi. Artık filler yavrularına ‘diş’ geni devretmiyor. Dişleri olmayan dişi fillerin, diş gelişiminde rol oynayan özel bir gen mutasyonu geçirdiği anlaşıldı. Bu gelişmede dişsiz olan dişilerin, dişi olanlara göre beş kat daha uzun yaşaması etkili oldu.

BU KADAR HIZLI OLUR MU?

Bir filin dişli ya da dişsiz doğması, ebeveynlerinden alacağı genlerle belirleniyor. Tıpkı insanlardaki göz rengini belirleyen gen aktarımı gibi. Evrimin bu kadar hızlı gerçekleşmesi şaşırtabilir. ABD’li bilim insanı Samuel Wasser, “Sanıldığı gibi evrim her zaman yavaş yaşanmaz. Fillerdeki değişim 15 yıl içinde gerçekleşti. Hayatta kalma ihtiyacı evrimi hızlandırır” diyor. Öte yandan dişler filler için hayati bir öneme sahip. Dalları budamak için, kavga ederken, yer altındaki suya ulaşmak için dişlerini kullanıyorlar. Dişsiz olmaları beslenme alışkanlıklarını da değiştiriyor.

Bir filin dişinden koparılan yarım kilo parça, 1500 dolara satılıyor.