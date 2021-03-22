Hollywood’un en ikonik aşk filmlerinden biri 1999 yapımı ‘Notting Hill’ (Aşk Engel Tanımaz) olmuştu. Başrollerde ABD’li oyuncu Julia Roberts ile İngiliz oyuncu Hugh Grant’in olduğu film, Londra’da geçiyordu. Kitabevi sahibi olan William Thacker’ın dükkanına dünya yıldızı Anna Scott’ın gelmesiyle başlayan bir aşkı konu alıyordu. Hugh Grant (60), geçenlerde bir röportajda filmin gerçek bir hikayeden esinlendiğini açıklamıştı. Grant, “Harrods mağazasında çok ünlü bir kadınla tanışan sıradan bir adamın onu evine davet etmesiyle başlayan bir hikaye” demişti. İngiliz medyası bu hikayenin peşine düştü.

ARKADAŞ SOHBETİNDE ELE VERDİ

Daily Mail gazetesi, filmin ABD’li oyuncu Uma Thurman’ın (50) yaşadığı bir aşka dayandığını yazdı. Buna göre Thurman, 1994’te çekimler için Londra’da olduğu sırada yayınevi sahibi William Sieghart (61) ile tanıştı. Aralarındaki yakınlık aşka dönüştü. Senarist Richard Curtis (61), Sieghart ile Oxford Üniversitesi’nden arkadaştı. Bir gün sohbet ederken Sieghart, ona Thurman ile aşkından bahsetti. Curtis, bu hikayeyi Hollywood yapımı bir aşk filmine dönüştürdü. Curtis, Thacker karakterinin tanıdığı biri olduğunu söylemiş ama başka bir ayrıntı vermemişti.



