Film değil gerçek! Lazer silahıyla vurdular

Bir süredir bilim kurgu filmlerini anımsatan lazer silahı üzerinde çalışan ABD Donanması, silahı ilk kez yüzen bir hedefi yok etmek için kullandı.

Test Doğu Afrika ile Arap Yarımadası arasındaki Aden Körfezi'nde gerçekleştirildi. USS Portland'dan ateşlenen lazer ışını, hedefi vurdu.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada testin başarı ile sonuçlandığı ve 'Lazer Silah Sisteminin' yüzen hedefi başarıyla devre dışı bıraktığı bilgisine yer verildi.

USS Portland'ın komutanı ise silahı 'Donanma için denizdeki savaşı yeniden tanımlıyor' sözleri ile tanımladı.

BİNLERCE KAT DAHA HIZLI

Kısa menzilli savunma silahı olarak kullanılması planlanan lazerin füzelerden binlerce kat daha hızlı bir şekilde hedefi vurduğu belirtildi.

Askeri uzmanlar söz konusu silahın balistik ve seyir füzelerinin yanı sıra drone'lara, uçaklara ve helikopterlere karşı da kullanılabileceğinin altını çiziyor.

2018'de konu ile ilgili Kongre'ye sunulan raporda bu teknoloji için 'oyunun kurallarını değiştirecek kapasitede' denilmişti.

2014'TE ENVANTERE GİRDİ

ABD Donanması, LaWS olarak bilinen ilk yüksek enerjili lazer silahını 2014 yılında USS Ponce'a konuşlandırmıştı. Söz konusu silah 30 kilovatlık enerjiye sahipti.

Çoğu askeri lazer, 30 ila 100 kilovat aralığında olma eğilimindedir ve bu, küçük drone'ları vurmak için kullanılır.