Olay sabah saatlerinde Yalova'da meydana geldi. Bursa’nın Gürsu ilçesinde oturan Ahmet Dağ, çocuklarının eğitimi için aracını sattı. Sattığı aracından kalan 111 bin lirayı, borç aldığı arkadaşına teslim etmek için geçen cuma günü İstanbul'a gitmek için yola çıkan Ahmet Dağ, Yalova Otogarından deniz otobüsü terminaline gitmek için şehir içi minibüsüne bindi. İçi para dolu poşeti minibüste unutan Ahmet Dağ, Pendik'ten Yalova Terminali'ne geri döndü. Kaybettiği parasını bulamayan Dağ, polis merkezine başvurdu.

100 KAMERA TEK TEK İNCELENDİ

Konuyla ilgili inceleme başlatan Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, minibüste yaptığı incelemede para dolu poşeti bulamadı. Ekipler, Feribot iskelesinin olduğu alandan başlayarak 100'den fazla MOBESE ve işyeri kameralarını inceleyerek, yabancı uyruklu J.A.A. isimli kişinin, terminal bölgesinden minibüsten elinde poşetle inerek ticari taksi ile evine gittiğini belirledi. J.A.A'nın evinde yapılan aramada içinde 111 bin lira para olan poşet bulundu.

POLİSLER TESLİM ETTİ

Parasının bulunduğu haberini alan Ahmet Dağ'da, Yalova Merkez polis karakoluna gelerek polislerden teslim aldı. Ahmet Dağ, parasını bulan polislere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

BİR DAHA POŞETTE PARA TAŞIMAYACAĞIM

Parayı zor şartlarda kazandığını ve kaybettiğinde ailece çok üzüldüklerini belirten Dağ, "Ben inşaatlarda çalışıp bu parayı kazandım. Kaybedince ailecek büyük şok geçirdik. Eşim çok üzüldü ve hastalandı. Paranın bulunmasına çok sevindik. Bu bana ders oldu. Parayı bir daha asla poşette taşımayacağım" dedi.

Para dolu poşeti alarak polise teslim etmeyen J.A.A. hakkında ise inceleme başlatıldı.

Özgür YILDIZ/YALOVA (DHA)