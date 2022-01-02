Türkiye Film gibi olay! Girdiği evi aynı günde iki kez soydu

Film gibi olay! Girdiği evi aynı günde iki kez soydu

Türkiye

Film gibi olay! Girdiği evi aynı günde iki kez soydu

Aydın’ın Söke ilçesinde soyduktan sonra ateşe verdiği eve yeniden gelen hırsızlık zanlısı bu sefer çalışan ustanın cep telefonunu çaldı. Aynı günde girdiği evi iki kez soyan yüzsüz hırsızın görüntüleri güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

02 Ocak 2022, Pazar 19:59 Son Güncelleme:
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Olay, Söke’nin Yenikent Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kapısını tornavida ile açarak girdiği evden televizyon çalan ve sonra da evi ateşe veren hırsız F.O., aynı gün içerisinde eve tekrar gelerek bu sefer çalışan ustanın cep telefonunu çaldı.

Saatler önce soyduğu ve ateşe verdiği eve, elini kolunu sallayarak gelen ve çalışan ustanın cep telefonunu çalan şahsın görüntüleri evin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlatan güvenlik güçleri kamera görüntülerinden tespit ettiği hırsızlık zanlısı F.O.’yu dün akşam saatlerinde yakaladı. Zanlının emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

AYDIN (İHA)

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