Batman Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde mahsur kalan kaçak göçmenleri gören vatandaşlar, polisi aradı.

İhbar üzerine terminale gelen polis ekipleri, Bangladeş ve Pakistan uyruklu 70 kaçak göçmeni, İl Göç İdaresi’ne ait barınma tesisine yerleştirdi.

"Burası İstanbul" diyerek bırakıp gittiler

Kaçaklar ifadelerinde, kendilerini Van'dan alan organizatörler ile kendilerini İstanbul'a götürmeleri için anlaşma yaptıklarını, dün akşam saatlerinde ise terminalde "Burası İstanbul" denilerek, bırakıldıklarını anlattı. Kaçak göçmenlerin yanlarından hızla uzaklaştıklarını bildirdikleri organizatörlerin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Filmin konusu

Şener Şen ile İlyas Salman'ın başrollerini paylaştığı filmde, Almanya’ya gitme ümidiyle yola çıkan ve dolandırılan Bilo’nun hikâyesi anlatılır. Almanya’ya işçi olarak giden Maho seneler sonra köyüne geri döner. Bilo’nun da içlerinde bulunduğu pek çok köylüden Almanya’ya götürme vaadi ile para alır. Ancak onları Almanya yerine İstanbul’a getirir ve orada terk eder.

Arif ARSLAN/BATMAN (DHA)



