Film gibi operasyonla kurtarıldı

Olay, Battalgazi ilçesi İnderesi Caddesi üzerinde bulunan Beydağı Tabiat Parkı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunulan 100 metre yükseklikteki kayalıklarda iple aşağı inmeye çalışan M.Y. ipin kısa kalması sonucu 60 metre yükseklikte mahsur kaldı. M.Y. telefonla 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım isterken, olay İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.





Bölgenin sarp araziden oluşması nedeniyle gence ulaşmakta zorlanan ekipler yaklaşık 30 dakika süren çalışmanın ardından M.Y.’ye ulaştı. Kontrollü bir şekilde bulunduğu yerden alınan genç bölgede hazır bekleyen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrol sonrasında Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan M.Y.’nin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

İHA