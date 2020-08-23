Film izlemek ne hoştur ah açık hava sinemalarında

MODA DENİZ KULÜBÜ

İSTANBUL

Nostaljik bir yaz akşamı yaşamak istiyorsanız Kadıköy’deki Moda Deniz Kulübü’nün düzenlediği geleneksel yazlık sinema geceleri sizleri bekliyor. Havuz kenarında, denize nazır yeşillikler arasında düzenlenen etkinlikte filminizi izlerken patlamış mısır yiyip içkinizi yudumlayabilirsiniz. Film bittikten sonra da kulübün muhteşem İstanbul manzaralı barına geçip dostlarınızla sohbetinize devam edebilirsiniz. Sinema gecelerinden yalnızca kulüp üyeleri ve onların misafirleri yararlanabiliyor.

BOMONTİADA

İSTANBUL

İstanbul’un tarihi semti Bomonti’deki eğlence merkezi, İstanbul’un en çok ilgi gören çekim noktaları arasında. Performans sanatları, müzik ve sinema etkinlikleriyle beğeni toplayan merkez bünyesindeki açık hava sineması, şehirde kalanları dünya sinemasının ödül almış ve adaylık kazanmış birbirinden güzel filmleri ile buluşturuyor. Sinema geceleri eylül sonuna kadar devam edecek.

SAİT HALİM PAŞA YALISI

İSTANBUL

Boğazın en görkemli yalılarından biri olan Sait Halim Paşa, yaz aylarında bahçesinde sinema geceleri düzenliyor. İsterseniz film başlamadan önce gidip yalının ödüllü aşçısının hazırladığı birbirinden leziz

yemeklerle, isterseniz sinema geceleri için hazırlanan mini köfte, hamburger, patates kızartması, dürüm gibi atıştırmalıklarla karnınızı doyurun. Sonra da muhteşem boğaz manzarası eşliğinde keyifle filminizi izleyin.

BEYKOZ KUNDURA FABRİKASI

İSTANBUL

Açık hava sinemaları, yaz aylarının en merakla beklenen etkinliklerinden biri ancak; bu sezon Covid – 19 nedeniyle ne yazık ki yazlık sinemaların birçoğu açılmadı. Ama İstanbul’un en önemli sanat etkinlikleri merkezi Beykoz Kundura, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını en ince detaylarına kadar uygulayarak Boğaz kenarındaki sinemasını, sinemaseverlerle açtı. Eylül sonuna kadar dünya sinemasının en beğenilen filmlerini burada izleyebilirsiniz.

İBB YENİKAPI ETKİNLİK ALANI

İSTANBUL

İBB, pandemi sürecinden olumsuz etkilenen kültür ve sanat sektörüne destek olmak için, yaz sezonu boyunca Yenikapı Etkinlik Alanı’nda açık hava film ve tiyatro gösterimlerine ev sahipliği yapıyor. Pandemi nedeniyle faaliyetlerini ertelemek veya iptal etmek zorunda kalan tiyatrolar, sinemalar, sanatçılar bu alanda sevenleriyle buluşuyor. Siz de sezon sonuna kadar film, tiyatro gösterimlerini ve konserleri bu alanda arabalarınızdan izleyebilirsiniz.

SWISSÔTEL THE BOSPHORUS

İSTANBUL

Dolmabahçe’deki Swissôtel The Bosphorus Istanbul’un, boğaz manzaralı yemyeşil ağaçlarla çevrili Sultan Park’ta düzenlediği nostaljik sinema geceleri devam ediyor. İsterseniz gününüzü otelin havuzunda geçirip hava karardıktan sonra lezzetli atıştırmalıklardan tadabilir, sonra da sandalyenize kurulup bir şeyler içerek sezonun en iyi filmlerini izleyebilirsiniz.

BONUS

KÜLTÜR PARK AMFİ TİYATROSU / ELAZIĞ

Elazığ Belediyesi, Covid-19 salgını sebebiyle uzun süre sosyal hayattan uzak kalan vatandaşlarını Kültür Park Amfi Tiyatroda ‘Açık Hava Sineması’ etkinlikleri adı altında Yeşilçam’ın unutulmaz klasik filmleriyle buluşturmaya devam ediyor. Maske takmayanlar kesinlikle bu etkinlik alanına alınmıyor.

ERDEMLİ BELEDİYESİ SİNEMA GÜNLERİ / KOCAELİ

Erdemli Belediyesi’nin, her yaz belirli mahalle ve yaylalarda düzenlediği açık hava yazlık sinema günleri, bu yaz da devam ediyor. “Her mahalleye sinema” sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında, sinemaseverler en iyi yerli ve yabancı filmleri eylül sonuna kadar ücretsiz izleyebilecek. Pandemi kurallarına uymayan kimse içeri alınmıyor.

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ SOKAK SİNEMALARI / İSTANBUL

Arnavutköy Belediyesi, hafta sonları farklı meydanlara koyduğu dev ekranlarda ilçe sakinlerine açık havada nostaljik sinema keyfi yaşatıyor. Sosyal mesafe kurallarına uyularak başlatılan açık hava sinema etkinlikleri kapsamında, dünya sinemasının en beğenilen filmlerini izleme şansı bulabilirsiniz.

ARABACILAR MEYDANI AÇIK HAVA SİNEMASI / İSTANBUL

İstanbul Adalar Belediyesi ve yönetmen Kaan Müjdeci’nin ortak olarak düzenlediği ‘Açık Havada Sinema’ etkinliği Büyükada Tarihi Arabacılar Meydanı’nda gerçekleştiriliyor. Giriş ücreti 10 lira ve çekirdek bedava. Gösterimler yaz boyunca her perşembe, cuma, cumartesi ve pazar akşamları saat 21:00’de yapılıyor.

YAT VE OTOMOBİLDE SİNEMA KEYFİ / BODRUM

Turizmin en gözde adreslerinden Bodrum Turgutreis’te, yaz başında iki yazlık sinema açıldı ama bu sinemalar diğerlerinden çok farklı. Otomobil ve yatlar için özel hazırlanan sinemada sesler, radyo frekanslarıyla otomobil ve teknelerin içlerine veriliyor. Siz de tekne veya otomobilinizle bu keyfi yaşayabilirsiniz.