Türkiye Film sahnesi gibi haber! Sahte yüzbaşıyı gerçek yüzbaşı yakaladı

Film sahnesi gibi haber! Sahte yüzbaşıyı gerçek yüzbaşı yakaladı

Türkiye

Film sahnesi gibi haber! Sahte yüzbaşıyı gerçek yüzbaşı yakaladı

Muş'ta kendisini yüzbaşı olarak tanıtarak esnafı dolandıran şüpheli, gerçek yüzbaşına yakalanınca afalladı.

02 Aralık 2021, Perşembe 23:21 Son Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde ikamet eden 23 yaşındaki K.P., Yaygın beldesinde ticaret yapan esnafa kendisini yüzbaşı olarak tanıttı. Beldede ticaret yapan vatandaşlara güven vermek için Muş’a yeni atandığını anlatan şüphelinin, ödeme yapmadan alışveriş yaparak esnafı yaklaşık 600 bin lira dolandırdığı tespit edildi. Durum üzerine titiz bir çalışma yürüten Muş Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin yakalanması için harekete geçti.

Şüphelinin bir telefoncuda alışveriş yaptığı bilgisini alan jandarma ekipleri, şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin çok sayıda hırsızlık olayına karıştığı ve jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

MUŞ (İHA)

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