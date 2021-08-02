Magazin Film setinde büyük şok! Ünlü oyuncu yaşamını kaybetti

Film setinde büyük şok! Ünlü oyuncu yaşamını kaybetti

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Film setinde büyük şok! Ünlü oyuncu yaşamını kaybetti

60 yaşındaki ABD’li oyuncu Jay Pickett 60 yaşında hayata gözlerini yumdu.

02 Ağustos 2021, Pazartesi 11:56 Son Güncelleme:
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Pembe dizi olarak da bilinen "Soap Opera"ların en tanınan oyuncularından Jay Pickett, 60 yaşında hayata gözlerini yumdu.

General Hospital, Days of Our Lives, Port Charles gibi efsane dizilerdeki rolleriyle tanınan Pickett, en son 2022'de vizyona girecek Treasure Valley filminin çekimlerinde yer almıştı.

Treasure Valley filminin başrol oyuncusu, senaristi ve yapımcısı olan Jay Pickett'ın film çalışmaları sırasında bir sahnenin çekimi için geldiği film platosunda hayatını kaybettiği açıklandı.


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