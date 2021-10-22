Magazin Film setinde yönetmenin ölümüne neden olan Baldwin sessizliğini bozdu

Film setinde yönetmenin ölümüne neden olan Baldwin sessizliğini bozdu

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Film setinde yönetmenin ölümüne neden olan Baldwin sessizliğini bozdu

ABD’li ünlü aktör Alec Baldwin, film çekimleri sırasında kullandığı silahla istemeden sebep olduğu trajedi nedeniyle büyük "kalp kırıklığı" yaşadığını ifade etti.

22 Ekim 2021, Cuma 21:08 Son Güncelleme:
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Alec Baldwin Twitter’dan yaptığı açıklamada, film setinde kuru sıkı silahı ateşlemesi sonucu Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins’in ölümüne ve Yönetmen Joel Souza’nın yaralanmasına yol açması yüzünden derin üzüntü içinde olduğunu ve soruşturmayla ilgili kolluk kuvvetleriyle tam iş birliği yaptığını belirtti. Kıdemli aktör, "Eş, anne ve çok takdir edilen meslektaşımız Halyna Hutchins’in hayatını alan trajik kazayla ilgili yaşadığım şok ve üzüntüyü ifade edecek hiçbir kelime yok." ifadesine yer verdi.

Baldwin, New Mexico eyaletinde "Rust "isimli film çekimleri sırasında kullandığı silahla 42 yaşındaki Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins’in ölümüne neden olmuş, yaralanan 48 yaşındaki Yönetmen Joel Souza hastaneye kaldırılmıştı. Dün yaşanan olay sonrası Baldwin’in sözcüsü, kurusıkı silahın ateş almasının bir kaza olduğunu söylemişti.

AA

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