Film ve dizilerin ardından en çok belgesel kanalı izleniyor

FilmBox Live Türkiye’nin yanı sıra, ABD, İngiltere, Birleşik Krallık, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Romanya, Macaristan, Bulgaristan, Slovakya ve Hindistan başta olmak üzere birçok ülkede kullanıcılara içerik sağlıyor. Dünya çapında FilmBox Live kullanıcılarının yüzde 60’a yakınını 25-44 yaş arası izleyici kitlesi oluşturuyor. SPI International CMO’su Haymi Behar, “en çok izlenen içerikler arasında romantik komediler ile aile içerikleri var” şeklinde konuştu.

Aksiyon, komedi ve bilimkurgu seviyoruz

Ocak, şubat ve mart aylarında FilmBox Live üzerinden izlenilmiş içeriklerin en başında dünyaca ünlü dizi NARCOS’un geldiğini söyleyen Haymi Behar, “Bunun yanı sıra, FilmBox Live üzerinden en fazla ziyaret alan film türü yüzde 16,3 ile Aksiyon filmleri oldu. Ancak Komedi filmleri de yüzde16,2 ile buna çok yakın ilgi gördü. Bilim Kurgu filmlerine ilgi oranı ise, yüzde 12 oldu” dedi.

Türkiye’de FilmBox Live üzerinden Mart ayında en çok izlenen filmlerin büyük bir çoğunluğunu ise, aksiyon ve animasyon filmleri gibi aile içerikleri oluşturuyor.

Türkiye’de FilmBox Live üzerinden izlenen kanalların başında film kanalı FilmBox’un geldiğini söyleyen Haymi Behar, “Hemen ardından ödüllü belgeseller sunan DocuBox geliyor. Bu iki kanalı, sırası ile FilmBox Arthouse, Fast&FunBox, FightBox, 360 TuneBox ve Gametoon kanallarımız izliyor” dedi.