Filmin afişini görünce içim sızladı!

Ayaklar baş olunca bu işte bir sorun var demektir.

Filmin afişini görünce üzüldüm, tamam ticari bir iş dedim ama yine de içimde bir şeyler sızladı.

Afişteki isimlere bakar mısınız?

Türk sinema ve tiyatrosunun yaşayan efsanesi Metin Akpınar...

Gördüğümüzde aman saygıda kusur etmeyelim diye önümüzü ilikleyeceğimiz Cihan Ünal...

“Gemide”nin Kaptan İdris’i, “Takva”nın Muharrem’i gibi unutulmaz rollerin oyuncusu Erkan Can...

Sadece “Masumiyet”teki Yusuf rolünü izleseniz bile her daim alkışlayacağınız Güven Kıraç...

Yeşilçam’da 120’nin üzerinde filmde oynamış Perihan Savaş...

6 yaşından beri oyunculuk yapan, Muhsin Ertuğrul’un tedrisatından geçmiş Nilgün Kasapbaşoğlu...

Afişteki usta isimler bu kadar değil; Erhan Yazıcıoğlu, Selahattin Taşdöğen de orada...

Ama ara ki bulasın!

Bu usta isimlerin hepsini afişte kenara köşeye sıkıştırmışlar çünkü önde üç ‘büyük isim’ var, onlara yol açacaklar: Atakan Özyurt, Bilal Hancı ve Fatih Yasin...

Kim bunlar?

Vine fenomenleri... Sosyal medyada çektikleri videolarla sanal şöhreti yakalamış gençler.

Yahu Metin Akpınar’ın sahnede yuttuğu tozu bu çocukların üzerine döksen altından kalkamazlar.

Ama Metin Usta afişte kenarda köşede, fenomenler en önde...

Metin Akpınar’ın Erkan Can’ın ismini tepeye yazmaya bile gerek görmemişler, alt tarafta küçücük puntoyla hepsini iç içe dizmişler.

“Ayaklar baş olmuş başlar ayak” sözünü afiş yap deseler ancak bu kadarı yapılırdı işte.

Hadi diyelim usta isimler bu filmde iyi bir kaşeyle rol aldılar, hadi diyelim rolleri çok fazla değil...

Hadi filmin üç kafadarın macerası üzerine olduğunu da kabul edelim.

Bari bu afişe itiraz etseydiniz abiler... “Benim fotoğrafımı afişte bu şekilde kullanmayın” deseydiniz.

Bu hafta sonu vizyona girecek filmin adı “Kafalar Karışık”... Gerçekten kafalar karışmış.

Ömrünü oyunculuğa vermiş isimler, üç tane yeni yetme video gencine yancı yapılmış, çok da ayıp edilmiş. Ne demişler; Ayaklar baş olunca gaz çıkarmak ferman olurmuş.