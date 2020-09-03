Magazin Filmin çekimleri durduruldu! Ünlü aktör corona virüse yakalandı

Filmin çekimleri durduruldu! Ünlü aktör corona virüse yakalandı

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Filmin çekimleri durduruldu! Ünlü aktör corona virüse yakalandı

Ünlü İngiliz aktör Robert Pattinson´un corona virüse (Covid-19) yakalandığı ve başrol olarak rol aldığı yeni Batman filminin çekimlerinin durdurulduğu açıklandı.

03 Eylül 2020, Perşembe 23:51 Son Güncelleme:
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Ünlü İngiliz aktör Robert Pattinson´ın (34) corona virüse yakalandığı duyuruldu. Ünlü oyuncu Twilight (Alacakaranlık) film serisiyle tanınıyor. Öte yandan, oyuncunun rol aldığı ve henüz yapımı devam eden Batman filminin çekimlerinin de geçici olarak durdurulduğu ifade edildi.

DHA

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