Filmin yıldızı konuştu: Bir daha izlemeyi midem kaldırmaz

Stanley Kubrick'in unutulmaz filmlerinden Otomatik Portakal'ın (A Clockwork Orange) yıldızı Malcolm McDowell 1971 yapımı filmi yeniden izlemeye katlanamayacağını söyledi. Independent Türkçe'nin haberine göre, Filmin 50. yıldönümünde Yahoo'ya konuşan McDowell geçen onca zamana rağmen filmi izlemekte hâlâ güçlük çektiğini dile getirdi. Ünlü aktör filmi en son 40. yıldönümünde Cannes Film Festivali'nde Warner Bros. yöneticileriyle birlikte izlediğini söyledi. 78 yaşındaki aktör filmin ilk yayımlandığı günden bu yana Otomatik Portakal'ı 10 kez izlediğini belirtti.

"BU KONUDA ÜSTÜME GELMEYİN"

Britanyalı aktör McDowell "Dürüst olmak gerekirse tekrar izlemeyi gerçekten midem kaldırmıyor. Demek istediğim bu konuda üstüme gelmeyin. O hâlâ aynı film. Biraz daha keskin görünebilir, renk biraz daha parlak olabilir ama yine de aynı film. Fakat dinleyin bunun parçası olduğum için çok heyecan duyuyorum. Yani, Tanrım, bu sinema tarihi. Kariyerlerinde pek çok aktör böyle bir deneyime sahip olamaz. En son Cannes Film Festivali'nde Warner Bros.'un şeflerinin birinin yanında oturuyordum, filmin 40. yıldönümünü kutluyorduk. Şükürler olsun ki Cannes'a gitmek zorunda değiliz yoksa orada tekrar izlemek zorunda kalırdım." dedi.

Şu an sinema tarihinin köşe taşları arasında yer alsa da Otomatik Portakal vizyona girdiğinde şiddet ve cinsel saldırı tasvirleri nedeniyle çok ciddi eleştirilerle karşı karşıya kalmıştı.

Film Anthony Burgess'in 1962 tarihli aynı isimli kitabından uyarlanmıştı.