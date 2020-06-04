Filmmor Kadın Filmleri Festivali bu sene evlerde!

Mart-Mayıs 2020’de yedi şehirde yapılması planlanan fakat pandemi nedeniyle ertelenen 18. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali her koşulda buluşmak, dayanışmak, üretmek için 12-22 Haziran tarihleri arasında festival web sitesinde online yapılacak. Festival 12 Haziran 21.00’de, yeryüzünün dört yanından festivali mümkün kılan kadınlarla birlikte, online canlı yayınla açılacak. Hak Odaklı Sinema, Kadınların Sineması, Feminist Kadraj, Bedenimiz Bizimdir, Cinsiyetler ve Filmi Takip bölümlerinin yer aldığı festival, Feminist Bellek bölümünde bu yıl öykülü sinemanın kurucusu Alice Guy-Blaché ’yi, Feminist Kadraj bölümünde Claire Pijman ’ı ağırlıyor.

Filmmor web sitesinden izlenebilecek festivalde online panel, söyleşi ve atölyeler de yapılacak. Hak Odaklı Sinema, Yerelde Kültür Sanat Üreten Kadınlar panelleri, Evde Kendi Filmini Yap atölyesi gibi etkinlikler, forumlar, yönetmen-ekip sohbetleri gerçekleştirilecek. Sektör buluşmalarında bu yıl Kameralı Kadınlar buluşuyor. Festivalin yine online olarak yapılacak kapanışında bu yılın Altın Bamya Ödülleri de açıklanacak. Mor Kamera Dayanışma Ödülü ise telif hakkı gözetilerek festivalde yer alan tüm filmlerin olacak. Ekip bunu “Eşit hak, alan, ücret, telif lütuf değil, hediye değil; kadınların hakkı” cümlesiyle açıklıyor. Tüm film ve etkinlikler www.filmmor.org adresinden kayıt yaptırarak İngilizce-Türkçe altyazı-çeviri ile ücretsiz olarak izlenebilecek.

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