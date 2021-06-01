Filmseverlere müjde! Sinema salonları açılıyor

Koronavirüs pandemisinin en çok etkilediği sektörlerin başında yer alan sinema ve film sektöründe normalleşme adımları atıldı. Pandemi başında kapanan, geçtiğimiz yaz sonu açılıp sonbaharda yine kapanan sinema salonları uzun bir süredir faaliyet göstermiyordu. Bu dönemde, festivaller ve vizyon görmesi gereken filmler online gösterimleri ve dijital platformları tercih etti. Vaka sayılarının düşmesi ve normalleşme adımlarının artırılması kararı sonrası İçişleri Bakanlığı'ndan Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri başlıklı bir genelge yayınlandı. Bu genelgede sokağa çıkma kısıtlaması, hafta sonu tedbirleri, hizmet verebilecek sektörler ve yasakların devam etmesine karar verilen iş kolları açıklandı. Sinema salonları için de genelgede bir madde yer aldı.

YÜZDE 50 KAPASİTE İLE ÇALIŞACAK

Alınan karara göre, pazar günleri hariç, 07.00 - 21.00 saatleri arasında ve bir koltuk dolu, bir koltuk boş şeklinde düzenlenecek yüzde elli kapasite şartıyla sinema salonlarının açılmasına karar verildi.

1 Haziran itibarıyla bu genelge yürürlüğe girecek ve salonlar yüzde elli kapasiteyle hizmete açılacak. Özellikle şu sıralar devam eden İstanbul Film Festivali'nin ulusal ve uluslararası yarışma filmleri için bu karar bekleniyordu.







