'Filozof' Atakan sosyal medyanın gündeminde

Küçük yaşına rağmen, Jean-Jacques Rousseau'dan Aristokles'e, Spinoza'dan Richard Dawkins'e bir çok filozofun kitaplarını okuduğunu belirten 10 yaşındaki Atakan sosyal medyanın gündemine oturdu. Atakan'ın kitaplar ve felsefe hakkındaki sözleri Twitter'da binlerce kez paylaşıldı ve Atakan'a 'filozof' lakabı takıldı. Atakan, videolarından birinde 'İlk olarak eğitim sistemini düzeltmeliyiz. Daha sonra adaletin değiştirilmesi gerekmektedir. Ama eğitim sistemini değiştirsek zaten adalet sistemi değişecektir' diyerek herkesin takdirini topladı.









Atakan'ın 10 yaşında olmasına rağmen, ağır felsefi kitapları okumuş olması, çoğu kişiyi hayretler içinde bıraktı. Atakan, 5 ayda 250 kitap okuduğunu söylüyor.



