'Filozof' Atakan sosyal medyanın gündeminde
10 yaşındaki Atakan'ın sosyal medyada yayılan videosu Türkiye'nin gündemine oturdu. 'Eğitim ve adalet sistemini düzeltmeliyiz' diyen Atakan'a kitaplar ve felsefe hakkındaki sözleri nedeniyle 'filozof' lakabı takıldı.
19 Şubat 2020, Çarşamba 13:46 Son Güncelleme:
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Küçük yaşına rağmen, Jean-Jacques Rousseau'dan Aristokles'e, Spinoza'dan Richard Dawkins'e bir çok filozofun kitaplarını okuduğunu belirten 10 yaşındaki Atakan sosyal medyanın gündemine oturdu. Atakan'ın kitaplar ve felsefe hakkındaki sözleri Twitter'da binlerce kez paylaşıldı ve Atakan'a 'filozof' lakabı takıldı. Atakan, videolarından birinde 'İlk olarak eğitim sistemini düzeltmeliyiz. Daha sonra adaletin değiştirilmesi gerekmektedir. Ama eğitim sistemini değiştirsek zaten adalet sistemi değişecektir' diyerek herkesin takdirini topladı.
https://twitter.com/fethicagil/status/1229846727559196672
https://twitter.com/SERPLCRTC/status/1230031932790132737
Atakan'ın 10 yaşında olmasına rağmen, ağır felsefi kitapları okumuş olması, çoğu kişiyi hayretler içinde bıraktı. Atakan, 5 ayda 250 kitap okuduğunu söylüyor.
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