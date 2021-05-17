Filtre tuzağı! O aslında bir erkek

Japonya’da Soya no Sohi adıyla sosyal medyada ünlenen fenomen, filtre sahtekarlığının gelebildiği boyutu tüm dünyaya kanıtladı. Soya, aslında 50 yaşında kaslı, üç çocuk babası bir erkekti. Gerçek adı Yasuo Nakajima olan fenomenin tek sırrı ‘FaceApp’ isimli bir uygulamaydı. Son bir yılda Soya adıyla 300’den fazla selfie paylaşarak kendine 29 binden fazla hayran kitlesi bile oluşturmuştu.

Nakajima, takipçi sayısını artırmak için başladığı eğlence amaçlı bu durumun kontrolden çıktığını, mesajlar üzerinden tacize bile uğradığını söyledi.