Türkiye Filyasyon ekibi corona virüs hastasının evinde 20'ye yakın misafir ile karşılaştı

Filyasyon ekibi corona virüs hastasının evinde 20'ye yakın misafir ile karşılaştı

Türkiye

Filyasyon ekibi corona virüs hastasının evinde 20'ye yakın misafir ile karşılaştı

Ankara'da bir corona virüs hastasının evde olup olmadığını denetleyen ekipler, hastanın evinde 20'ye yakın misafir ile karşılaştı.

27 Eylül 2020, Pazar 14:44 Son Güncelleme:
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Ankara' da karantina denetimi yapan filyasyon ekibi çok çarpıcı ve düşündürücü bir manzarayla karşılaştı. Virüs tanısı almış bir hastanın evinde 20'ye yakın misafir vardı. İşte virüs tablosunun neden ağırlaştığını ortaya koyan o tek kare görüntü.

Corona virüse yakalanan bir vatandaşın evde olup olmadığını kontrole giden ekipler kapıda aralarında çocuk ayakkabıların da olduğu 30 çifte yakın ayakkabı ile karşılaştı.

Kapıyı çalan ekipler içerde virüs taşıyan kişi ile birlikte 20'ye yakın kişinin olduğunu tespit etti. İçeride bulunanlar kişiler kendilerini karantinaya almaları gerektiği konusunda uyarıldı.


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