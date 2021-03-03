Türkiye Filyasyon ekibi gibi giyinip hırsızlık yaptı

Filyasyon ekibi gibi giyinip hırsızlık yaptı

Türkiye

Filyasyon ekibi gibi giyinip hırsızlık yaptı

Samsun'da bir büfeden 6 bin liralık sigara çalan Serkan Aygün'ün, tanınmamak için olay esnasında filyasyon ekibi giyindiği ortaya çıktı.

03 Mart 2021, Çarşamba 08:26 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Büfe sahibi O.K.Ö., iş yerine geldiğinde, camın kırıldığını görüp polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, büfeden 6 bin liralık sigara çalındığını tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, bölgede bulunan güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. Ekipler görüntülerden şüphelinin tanınmamak için filyasyon ekiplerinin kullandığı koruyucu tulum giyerek, maske taktığını belirlendi. Şüphelinin Serkan Aygün olduğu tespit edildi. Şüphelinin 2 farklı kilidi kırdığı, büfeye ait camı ise keserek içeri girdiği tespit edildi. Hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.



KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU

Aygün, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. İfadesinde ’Sarhoştum’ dediği belirtilen Serkan Aygün, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Reform paketi ve Anayasa Mahkemesi
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Bıktık usandık bu gerginlikten
Hakan Çelik
Murat Çelik
Devletten hesap sorulamaz mı?
Murat Çelik
Rauf Tamer
Yazarımız yıllık izinde
Rauf Tamer
Banu Şen
Turizm sezonu yaklaşırken yeni tatil alternatifleri
Banu Şen
Şirin Sever
‘Malcolm ve Marie’ yılın en iyi filmi!
Şirin Sever
Erkut Can
Nükhet Duru bu köşede dursun
Erkut Can
Murat Gülderen
3 boyutlu dersler
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Ataşehir'deki mobilya fabrikasında ikinci yangın