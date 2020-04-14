Türkiye günlük koronavirüs tablosu belli oldu. Bakan Koca bugüne ait son rakamları açıkladı. Bakan Koca, konuşmasında sıklıkla 'filyasyon' kelimesini kullandı. Bakan Koca'nın yaptığı açıklama sonrası internette filyasyon nedir sorusu araştırılmaya başlandı. Peki Filyasyon nedir? Filyasyon ne demek?

Filyasyon nedir?

Filyasyon, herhangi bir bulaşıcı hastalığın hangi sebeplerden ötürü kaynaklandığının tespit edilmesi işlemine verilen isimdir. Başka bir deyişle kaynak arama çalışmasıdır. Bu çalışmalar neticesinde tehlikenin hala devam edip etmediği ve başka insanların risk altında olup olmadığı gibi önemli bilgiler elde edilebilmektedir.

Filyasyon çalışmaları, bulaşıcı hastalıklar mücadele etmede çok önemlidir.