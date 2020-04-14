Filyasyon nedir? Filyasyon ne demek?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu akşam güncel vaka sayılarını açıkladı. Vaka ve hasta bilgilerini basın toplantısında paylaşan Bakan Koca, sıklıkla 'filyasyon' kelimesini kullandı. Bakan Koca'nın yaptığı açıklama sonrası internette filyaskon kelimesi araştırılmaya başlandı. Peki Filyasyon nedir? Filyasyon ne demek?
14 Nisan 2020, Salı 20:37 Son Güncelleme:
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Türkiye günlük koronavirüs tablosu belli oldu. Bakan Koca bugüne ait son rakamları açıkladı. Bakan Koca, konuşmasında sıklıkla 'filyasyon' kelimesini kullandı. Bakan Koca'nın yaptığı açıklama sonrası internette filyasyon nedir sorusu araştırılmaya başlandı. Peki Filyasyon nedir? Filyasyon ne demek?
Filyasyon nedir?
Filyasyon, herhangi bir bulaşıcı hastalığın hangi sebeplerden ötürü kaynaklandığının tespit edilmesi işlemine verilen isimdir. Başka bir deyişle kaynak arama çalışmasıdır. Bu çalışmalar neticesinde tehlikenin hala devam edip etmediği ve başka insanların risk altında olup olmadığı gibi önemli bilgiler elde edilebilmektedir.
Filyasyon çalışmaları, bulaşıcı hastalıklar mücadele etmede çok önemlidir.