Final mi yapıyor? Demet Akalın canlı yayında açıkladı

Demet Akalın ve Alişan gündüz kuşağında yer alan programları ‘Demet ve Alişan ile Sabah Sabah’ta bugün şarkıcı Deniz Seki’yi konuk etti.

10 aydır hafta içi izleyiciyle buluşan yakın dostlar Demet Akalın ve Alişan programın son bölümü için ekran karşısına geçti. Deniz Seki söylediği şarkılarla ekran başındaki izleyiciye neşeli anlar yaşattı.

DEMET AKALIN CANLI YAYINDA AÇIKLADI

Programın sunucularından Demet Akalın ise bugün final bölümü olduğunu canlı yayında açıkladı. Akalın, "Bugün final bölümü için buradayız, son konuğumuz Deniz Seki" sözleriyle meslektaşını sahneye davet etti.

Demet Akalın ve Alişan’ın sunduğu ‘Demet ve Alişan ile Sabah Sabah’ programın neden bittiğine yönelik ise yayın ve yapım şirketinden bir açıklama gelmedi.