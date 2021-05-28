Magazin Final mi yapıyor? Demet Akalın canlı yayında açıkladı

Final mi yapıyor? Demet Akalın canlı yayında açıkladı

Magazin

Final mi yapıyor? Demet Akalın canlı yayında açıkladı

Hafta içi her gün Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Demet Akalın ile Alişan’ın sunduğu, ‘Demet ve Alişan ile Sabah Sabah’ programı bugün yayınlanan bölümüyle final yaptı.

28 Mayıs 2021, Cuma 11:35 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Demet Akalın ve Alişan gündüz kuşağında yer alan programları ‘Demet ve Alişan ile Sabah Sabah’ta bugün şarkıcı Deniz Seki’yi konuk etti.

10 aydır hafta içi izleyiciyle buluşan yakın dostlar Demet Akalın ve Alişan programın son bölümü için ekran karşısına geçti. Deniz Seki söylediği şarkılarla ekran başındaki izleyiciye neşeli anlar yaşattı.

DEMET AKALIN CANLI YAYINDA AÇIKLADI

Programın sunucularından Demet Akalın ise bugün final bölümü olduğunu canlı yayında açıkladı. Akalın, "Bugün final bölümü için buradayız, son konuğumuz Deniz Seki" sözleriyle meslektaşını sahneye davet etti.

Demet Akalın ve Alişan’ın sunduğu ‘Demet ve Alişan ile Sabah Sabah’ programın neden bittiğine yönelik ise yayın ve yapım şirketinden bir açıklama gelmedi.

 

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
28 Mayıs 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Şirin Sever
Bizim de bir sanal oyuncumuz var artık
Şirin Sever
Mehmet Coşkundeniz
Şimdi gündem Hülya Avşar
Mehmet Coşkundeniz
Uğur Alkapar
Erovizyon nanay
Uğur Alkapar
Gökçen Erdoğan
Aldatılan kadın ne yapmalı ne yapmamalı?
Gökçen Erdoğan
Hande Kazanova
24 Mayıs haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
24 Mayıs haftasına astrolojik bakış: Tam tutuluyoruz!
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Gerçekler ortaya çıkar
Suna Akyıldız
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar: Yıldızları daha iyi görebilmek için şehri terk ettiler
Funda Duru
Yasemin Candemir
Pandemi, eve kapanan çocukları “kaygılı” ve “öfke” dolu yaptı!
Yasemin Candemir
Elif Demirtaş Bilir
Camdaki Kız'da o iş olmaz!
Elif Demirtaş Bilir
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Taner Ölmez'den veda paylaşımı