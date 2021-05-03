Magazin Finale doğru Çukur dizisinde büyük savaş!

Finale doğru Çukur dizisinde büyük savaş!

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Finale doğru Çukur dizisinde büyük savaş!

Çukur dizisi final yolunda adım adım ilerlerken hikayede de önemli gelişmeler yaşanıyor. Üst üste ayrılıklarla sarsılan dizide 4 haftada 4 önemli ismin vedası gerçekleşti.Kubilay Aka, Ece Yaşar, Genco Özak ve Kadir Çermik’in canlandırdığı karakterler tek tek yapıma veda etti. Çukur dizisinde bu akşam 127. bölüm ekranda olacak.

03 Mayıs 2021, Pazartesi 10:55 Son Güncelleme:
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Çukur bu akşam 4. sezonun 35. bölümüyle ekrana gelecek. Emmi’nin ölümü; Çukur’da taşları yerinden oynatacak. Yamaç’ın kendisini tehlikeye attığını düşünen Vartolu, bir kez daha Yamaç’la karşı karşıya gelecek. İkili arasındaki büyük gerilim, geçmişin kapanmayan yaralarını açığa çıkaracak.

Koçovalılar, Emmi’nin yasını tutarken; Yamaç, Efsun’un da desteğiyle Amca’nın gerçek yüzünü Vartolu’ya göstermek için harekete geçecek. Amca, yeni hamlesiyle Çukur’da büyük bir savaş başlatacak. Aksiyon dolu anlar nefesleri keserken, Yamaç’ın yapacağı hamle Çukur’da yeni bir dönüm noktası olacak.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Damla Sönmez, Burak Dakak, Hare Sürel, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

“Çukur” merakla beklenen yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Show TV’de!

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