Magazin Finale günler kalan Çukur'da son savaş başladı! Yamaç ve Cumali, Amca'ya ilk darbeyi vurdu
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Finale günler kalan Çukur'da son savaş başladı! Yamaç ve Cumali, Amca'ya ilk darbeyi vurdu

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Finale günler kalan Çukur'da son savaş başladı! Yamaç ve Cumali, Amca'ya ilk darbeyi vurdu

Dün akşam 120. bölümüyle ekrana gelen Çukur'da Yamaç, Mazotçu Bilal'in mallarını korurken savaş açtığı Amca Cumali'nin mallarını havaya uçurdu. Gittiği sünnet düğününde Çukur'u geri almak için elinden geleni yapan Yamaç'ın mallarını havaya uçurduğunu öğrenen amca Cumali büyük bir şok yaşadı. Yamaç ise düğününde kadeh kaldırarak amca Cumali'ye yaptığını ilan etti.

16 Mart 2021, Salı 15:58 Son Güncelleme:
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Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisi dün akşam 120 bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

YAMAÇ, AMCA CUMALİ'Yİ BÜYÜK ZARARA UĞRATTI

Yamaç hazırladığı mükemmel plan ile hem Amca'nın adamlarının kendi mallarını vurmasını sağladı hem de Mazotçu Bilal'in mallarını korudu. Yamaç ve Cumali, Amca'nın mallarını pusuya düşürdükten sonra düğüne geldiler. Yamaç'ın salona girişiyle bütün dikkatler üzerine toplandı.

Koçovalı kardeşler uzun bir süre sonra tekrar bir arada olmanın mutluluğunu yaşarken, Amca düğünde mallarının saldırıya uğradığını öğrendi. O sırada haberi alan Amca'nın karşısında oturan Cumali ve Yamaç, kadeh kaldırarak saldırıyı kendilerinin yaptığını ilan etti.

Öte yandan sünnet düğündeki eğlenceli anlar ise izleyici güldürdü.

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