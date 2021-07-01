Futbol Finalin habercisi mi? Çakır'a çeyrek finalde maç yok!

Finalin habercisi mi? Çakır'a çeyrek finalde maç yok!

Futbol

Finalin habercisi mi? Çakır'a çeyrek finalde maç yok!

EURO 2020'de çeyrek final karşılaşmalarının hakemleri belli oldu. Son 8'e kalan takımların maçları ve hakemler şöyle:

01 Temmuz 2021, Perşembe 13:39 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

2 Temmuz Cuma

19:00 İsviçre - İspanya (Michael Oliver)

22:00 Belçika - İtalya (Slavko Vincic)

3 Temmuz Cumartesi

19:00 Çekya - Danimarka (Björn Kuipers)

22:00 Ukrayna - İngiltere (Felix Brych)

Çeyrek finaldeki 4 karşılaşmada da Cüneyt Çakır ve ekibine maç verilmedi. Bu da iyi bir turnuva geçiren Çakır'ın yarı final ya da finalde görev alma ihtimalini artırdı.

Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sevinci de hüznü de yürekten yaşadı, hayatı değişti!