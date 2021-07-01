2 Temmuz Cuma

19:00 İsviçre - İspanya (Michael Oliver)

22:00 Belçika - İtalya (Slavko Vincic)

3 Temmuz Cumartesi

19:00 Çekya - Danimarka (Björn Kuipers)

22:00 Ukrayna - İngiltere (Felix Brych)

Çeyrek finaldeki 4 karşılaşmada da Cüneyt Çakır ve ekibine maç verilmedi. Bu da iyi bir turnuva geçiren Çakır'ın yarı final ya da finalde görev alma ihtimalini artırdı.