Finalin habercisi mi? Çakır'a çeyrek finalde maç yok!
EURO 2020'de çeyrek final karşılaşmalarının hakemleri belli oldu. Son 8'e kalan takımların maçları ve hakemler şöyle:
01 Temmuz 2021, Perşembe 13:39 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
2 Temmuz Cuma
19:00 İsviçre - İspanya (Michael Oliver)
22:00 Belçika - İtalya (Slavko Vincic)
3 Temmuz Cumartesi
19:00 Çekya - Danimarka (Björn Kuipers)
22:00 Ukrayna - İngiltere (Felix Brych)
Çeyrek finaldeki 4 karşılaşmada da Cüneyt Çakır ve ekibine maç verilmedi. Bu da iyi bir turnuva geçiren Çakır'ın yarı final ya da finalde görev alma ihtimalini artırdı.
BUNLARI DA OKUYUN